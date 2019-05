Lugesin Postimehe veebilehelt uudist, et 2002. aastal Eestit Eurovisioonil esindanud Rootsi lauljatar Sahlene osaleb tänavu lauluvõistlusel Suurbritannia tiimis. Sahlene ise ütleb, et kokku on ta Eurovisioonil laulnud siis viie riigi eest.