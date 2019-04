Jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson andis teada, et Viljandi staadionile on täna õhtul oodata ligi tuhandet last ning enam kui sadat teatejooksjat. Lapsed jooksevad vanusest olenevalt kas 300 või 700 meetri pikkusel distantsil. Noorimad startijad on 1-aastased ning vanimad 12-aastased.