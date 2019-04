19. Mulgi rattamaratoni peakorraldaja Kristjan Kivistikul on hea meel tõdeda, et tänavu püstitatakse viimase viie aasta osalejate rekord, sest rajale on oodata ligi 900 rattasportlast. Rekord löödi ka möödunud nädalavahetusel, kui Mulgi rattamaratoni avatud rajaga käis tutvumas ligi sada rattasõpra.