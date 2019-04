Jõudu tööle, Viljandi linnavalitsus!

Et sotsiaaldemokraatidele kui suurimale opositsioonijõule on aja jooksul omistatud protsessi takistamist, pean vajalikuks anda saadikurühma poolt ülevaade sellest, mis on olnud seni meie kui linnavolinike mure ja millele soovime edaspidi tähelepanu juhtida.

MINNES TAGASI läinud neljapäeva, tasub kõigepealt vaadata, mida otsustati.

Eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 25.10.2018 otsuse nr 78 «Ujulateenuse osutamine» muutmine» korrigeeris möödunud aasta oktoobri otsust, millega linnavalitsus sai õiguse kuulutada välja veekeskuse hange. Muutus seisnes selles, et keskuse rajamisest huvitatud ettevõtjate ettepanekul nihutati aasta võrra edasi ujumisteenuse osutamise ajaraami. Samas oli selge, et jutt ei käi pelgalt ujulateenuse hankest, mille maksumus linnale tuleb kahtlemata suur: ligi 251 000 eurot aastas. See oli Viljandi tulevikku puudutav otsus, millel on kaudsem või otsesem mõju igale linnakodanikule.

Viljandi sotsiaaldemokraadid on volikogus lähtunud põhimõttest, et oma jõud ja oskused tuleb pühendada linna huvide kaitseks ja arenguks. Pean siinkohal vajalikuks korrata sõnu, mida ütlesin neljapäevases «Linnatunni» raadiosaates: me pole kunagi olnud Viljandisse veekeskuse rajamise vastu, olgugi et aja jooksul on mõned koalitsiooniliikmed püüdnud selle väite kahtluse alla seada. Küsimus on alati olnud selles, missuguseks kujuneb veekeskuse loomise hind Viljandi linnale.

Pean ülekohtuseks retoorikat, mille järgi on linnavolikogu sotsiaaldemokraadid veekeskuse protsessi pidurid ning seisavad veekeskuse vastu. Oleme tegutsenud järjepidevalt selle nimel, et volinikel oleks selge, mis ulatuses ja milliseid kohustusi linn endale võtab.

On tekkinud ettevõtjad, kes ütlevad, et too hind on Viljandi linnale ja vallale kahe peale kokku umbes 450 000 eurot aastas. See on nende aus pakkumine ning nende õigus on selline pakkumine esitada. Meie kui linnavolinike ülesanne on hinnata, kas see on linnale jõukohane või mitte. Eelmise aasta lõpus valitses arvamine, et linna ja valla piir on 300 000 eurot. Praeguseks on linna- ja vallajuhtide arvamus muutunud optimistlikumaks.

KUI EELMISEL kuul selle optimistliku plaaniga meie saadikurühma poole pöörduti, oli meil läbi töötada neli dokumenti, milles oli kaunis põgusalt kajastatud, mida see kõik linnaeelarvele tähendab: hind linnale kümne aasta peale 251 000 eurot aastas. Sellega info esiti piirnes. Natukese aja pärast tuli välja, et ilmselt lisandub parkla ehitamise teadmata kulu. Vahetult enne linnavolikogu istungit selgus ka, et toosama 251 000 eurot on indekseeritud tarbijahinnaindeksiga.

Meie saadikurühmale oli infot ilmselgelt vähe. Õnneks koalitsioon veidi enne istungit nõustus meiega.

Viimase kuu jooksul küsisime ohtralt taustinfot. Eelarve- ja arengukomisjoni liikmete Malle Vahtra ja Andres Soosaare põhjalik töö võimaldas kätte saada olulist teavet, mida linnavalitsus mingil põhjusel märtsikuuks ette ei valmistanud.