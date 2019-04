Südamelaul on omaloomigukonkurss, kus on võimalik esitada iseenda poolt loodud laule. Palasid oli hindama tulnud žürii, mille liikmeteks olid Anete Sammler, Kauro Tafitšuk, Madis Aesma ja Vaiko Eplik. Lauljaid oli võimalik kuulata kolmes erinevas kategoorias: Südamest südamesse, Isamaa südames ning Südamerütmihäire.

Vaiko Eplik kirjeldas Südamest südamesse kategooria esinejaid, öeldes, et nii mõnegi puhul tuli üllatusena, et juba nii noorelt on võimalik nii häid laule kirjutada. Mitme noore puhul ütles Eplik, et neist võivad saada väga tugevad lauljad. Kategooria võitjaks osutus Elis-Erika Maasi.