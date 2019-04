Linnapea Madis Timpson ütles, et linnale on peamiseks ehitusega kaasnevaks kuluks parkla väljaehitamine, mis võib tema hinnangul maksma minna pool miljonit kuni miljon eurot. Timpsoni sõnutsi oli linn algul soovinud, et Aqva Hotels tasuks parklaehitusest poole, kuid investorid sellega ei nõustunud. Roman Kusma lausus, et ettevõtmise suure maksumuse tõttu jäid nad enda pakkumise juurde. «Sellest johtuvalt nägime, et need kulud võiksid jääda omavalitsuse kanda,» ütles ta.