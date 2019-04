Seda, miks just märtsis oli tegelikku tulu linnaeelarves prognoositust lausa kümme protsenti rohkem, ei osanud Viljandi linnapea Madis Timpson seletada. «See selgub ehk kahe kuu pärast, kui saame ka alg­andmed,» lausus ta. «Aga kindlasti on see lisaraha väga hea üllatus.»