On reedene õhtupoolik varakevadises linnasüdames. Möödunud on kaheksa kuud ja kaksteist päeva sellest, kui viimati siit läksin. Aga see ei loe. Oluline on, et sain lõpuks tulla. Kokkulepitud kohtumise ja tööpäeva lõpuni jääb veel pool tundi. Lõpuks ometi on mul aega, mida parajaks teha. Ja seda oma lemmiklinnas Viljandis!