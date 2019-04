Riina Solman – kristlasest konservatiiv, rahvastikupoliitika kujundaja

Riina püüdis seista hea selle eest, et Galina saaks jalad alla, leiaks endale elukoha ja töö. Ta käis korduvalt prügimäel Galinale toitu viimas. Ka pimedas, sõbranna julgustuseks kaasas. Ta tahtis loota, et Galinale on tagasitee olemas, aga sisimas nappis temalgi sellesse usku.

Tänavusel vabariigi aastapäeval nägid nood naised üle pika aja taas. Galina on elus. Tal läheb võrreldamatult paremini kui toona. Ta elab poja juures ja näeb terve välja. Riina Solman on aga värske rahvastikuminister. Ta oli üks neist uutest valitsusliikmetest, kelle president Kersti Kaljulaid kõigepealt audientsile kutsus. Aga nagu Solman meediale selgitas, mitte selleks, et tuttavaks saada. Nad on nimelt endised kolleegid. Mõlemad töötasid aastate eest Eesti Energias: Kaljulaid Iru elektrijaama direktori ja Solman ettevõtte pressiesindajana.