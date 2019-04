Paarikümne aasta pikkune Viljandi lühim anekdoot sai neljapäeval uue peatüki. Võib-olla on see romaani viimase peatüki algus, võib-olla mitte, aga mingi liikumine on toimunud ning oluline on loo juures ka asjaolu, et kokkuvõttes olid Virumaa meeste spaahotelli poolt volikogus nii koalitsioon kui opositsioon.