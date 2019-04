Ümber Viljandi järve jooksu 11-kordne võitja Pavel Loskutov ja Soomest tulnud Keenia mees Francis Kirwa liikusid 2006. aastal võistluse esimesel poolel ajuti lausa õlg õla kõrval. Vastaskaldal näitas Loskutov aga, et on konkurendist kõvem.

Ümber Viljandi järve jooksu võidu nimel on peetud hulgaliselt lahinguid ning juhtunud on sedagi, et võitja on selgunud alles viimastel meetritel. Kaks suurt võitlust tõusevad aga ajaloost eredalt esile.