Põhja-Sakala vallas on suveks planeeritud palju noortele mõeldud ettevõtmisi. Valla spordi- ja noorsootööspetsialisti Mati Adamsoni sõnul on lisaks laagritele kolm malevarühma Suure-Jaanis, kaks Võhmas ning üks Kõpus ja Kõos, kuhu võetakse kokku 68 noort. Üldiselt on rühmad täitunud tema hinnangul kiirelt.