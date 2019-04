«On aeg!» ütles astronoomiline kevad päriskevadele. Eks ta oli isegi märtsi lõpust saati üritanud pisitasa teada anda, et talvega on ühel pool: siputanud aedadesse lumikellukesi ja pakkunud pisut päikest. Vahele kamaluga külma ka, et üleminek liiga järsk poleks. Nüüd oli aga päriskevade kord novembri kaamosest, jaanuari pimedusest ja veebruari libedusest räsitud inimhinged uuele algusele äratada.