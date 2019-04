Võistumängimisel soovib osaleda 70 noort

Võistumängimise projektijuhi Margit Kuhi sõnul on seesugune osalejate arv ainult rõõmustav. "Eriti hea meel on meil endiselt selle üle, et noori pillimängijaid on igalt poolt üle Eesti ja et on niinimetatud püsikäijaid, kellele võistumängimine on kujunenud üheks aasta tähtsündmuseks. Ka meile pärimusmuusika keskuses on see üks aasta tähtsündmus: pärimusmuusika ait on terve päeva vältel julgeid, lahedaid ja hea pillimänguoskusega lapsi ääreni täis."