Homme selgitatakse maakonna murdmaajooksu meistreid

Võistluse korraldaja, spordiklubi Jooksupartner vedaja Einar Kaigas ütles, et tahetakse populariseerida maastikul jooksmist ning selgitada välja Viljandimaa meistrid. Ühtlasi nentis treener, et võistlus on suurepärane soojendustreening enne ümber järve jooksu.