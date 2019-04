Veesilma puhastamise võte tekitab kohalikes elanikes kahtlusi

Nagu Sakala on kirjutanud, esitas Viljandi tänavuse kaasava eelarve töö tarvis viiest firmast odavaima pakkumise osaühing VKHT, lubades Paala järve ülemise osa puhastada 20 880 euroga. Põhjast võetakse välja muda, ­eemaldatakse vesikasvud ja korrastatakse kaldad. Ettevõte on teada andnud, et pumpab ehk imeb muda välja.