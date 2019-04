Klubi juhataja Aili Laas sõnas, et võimalusega Viljandis poksistaari käe all treenida on tehtud spordiajalugu. «Artur Akavov poksib maailmatasemel, just aasta alguses oli tal maailmameistri tiitli matš New Yorgis. See on väga suur asi, et ta siin on. Ainuüksi sellise kategooria poksistaari vaatamine on omaette elamus,» rääkis Laas.