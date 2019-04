Ma lootsin, et niisuguste saamatute puuteekraanide aeg on vaikselt, kuid kindlalt mööda saamas. Aga hiljuti vahetas mu kodupank Viljandi kontori sularahaautomaadid välja, uutel automaatidel on puutetundlik ekraan ja te võite kolm korda arvata, kui hästi või halvasti see toimib. Palju ei puudunud, et ma oleksin hakanud otsima, millisest pilust saab toksimiseks pulga võtta.