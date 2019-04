Viljandimaa kulupõlengud on vähemalt seni olnud väikestel maa-aladel ning pole teada, et keegi oleks tahtlikult kulu põlema pannud. Enamasti on tulekahjud alguse saanud kontrolli alt läinud lõkkest ning paaril korral ka traktori või ATV summutist lennanud sädemest.