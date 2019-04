Kõpu PM-i tegevjuht Tõnu Vreimann on kindel, et kui loomadega käitutakse kenasti, on nad rahulikud.

Osaühingu Kõpu PM tähtsaim suund on piimakarjakasvatus ja piimatootmine. Iga päev viib auto sealt kaks korda piima meiereisse ja pole välistatud, et need, kes Farmi pakipiima ostavad, saavad just Kõpu lehmade toodangut.