Folgipidu otsib vabatahtlikke abilisi

"Vabatahtlikud on asendamatu osa Viljandi pärimusmuusika festivali meeskonnast, ilma kelleta ei saaks see sündmus lihtsalt toimuda," ütles festivali pealik Ando Kiviberg. "Igal aastal panustab pärimuskultuuri kestmisse sel viisil vabatahtlikult oma aega ja energiat rohkem kui 200 inimest, kellele me oleme selle eest südamest tänulikud."

Põhjuseid, miks sellel suursündmusel vabatahtlikuna kaasa lüüa, on festivali vabatahtlike pealiku Silja Liivamägi sõnul mitu. "Esiteks on see suurepärane võimalus saada osa sellise suvise suurürituse melust ja köögipoolest. Teiseks saab end nii panna proovile valdkondades, millega igapäevaselt kokku ei puututa, ning kolmandaks on see ka koht, kust leida uusi toredaid sõpru ja tuttavaid," ütles Liivamägi. "Paljude meie vabatahtlike sõnul on see neile üks suve tipphetki."