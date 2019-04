Paalalinna kergejõustikuhall saab uue katte  

Linnavalitsuse pressiteates seisab, et 1990. aastate lõpul ehitatud kergejõustikuhalli rajakate on amortiseerunud ja vajab vahetamist. Kokku uuendatakse põrandakatet 1215 ruutmeetril.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on kergejõustikuhall Viljandi sportlasi kaks aastakümmet ustavalt teeninud, kuid vajab nüüd värskendamist. «Põrandakate on kergejõustikuhalli kõige tähtsam osa. Selleks, et meie sportlased saaksid treeninguid heades tingimustes jätkata, on vaja katet uuendada,» ütles linnapea.