Ugalas avati fotonäitus metsavendadest

Näituse autor on hinnatud ajaloolane Martin Andreller, kellega „Etturite“ näitetrupp prooviperioodil kohtus ning käis Põrgupõhja metsapunkris, et veelgi paremini mõista metsavendluse tausta.

Ajaloolane Martin Andreller on uurinud metsavendlust viimase kümne aasta jooksul, mil ta töötas okupatsioonide muuseumis. 2017. aasta kevadel osales Andreller harrastusfotograafina Eesti kunstiakadeemia korraldatud kursusel, mille käigus sündis fotoseeria „Kes sa oled, metsavend?!“.

Ugala teatri turunduse ja avalike suhete juht Mari Nurk ütles, näituse eesmärk on panna vaataja mõtisklema inimeseks olemise ja jäämise üle. "Mõtisklema, miks sünnivad keerulistel aegadel erinevad otsused ja kuidas need mõjutavad meie elu. Panna mõtlema selle üle, kes olid need metsades liikunud müütilised, justkui näota inimesed."