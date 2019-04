Jakobsoni kooli kosmosering lennutab seemned stratosfääri

Juhendaja Laido Valdvee sõnutsi algas töö juba detsembris. Jakobsoni kooli kosmoseringi kavatseb teha stratosfääri kaks lendu ning uurida, kuidas mõjub kosmiline kiirgus taimede seemnetele ja nende idanemisele.Täpsemalt plaanitakse 30 kilomeetri kõrgusele saata taimeseemned ja hiljem panna need kõrvuti kasvama seemnetega, mis kosmoses ei käinud. Seejärel saab uurida, kas ja millist mõju avaldab kosmiline kiirgus seemnetele.

Valdvee sõnutsi on töö hõlbustamiseks loodud töörühmad. "Iga rühm tegeleb kindla valdkonnaga, milleks on sondi ehitamine, pardaarvuti programmeerimine, katse ettevalmistamine ja läbiviimine ning lennu planeerimine." Ta lisas, et tähelepanu tuleb pöörata ka kommunikatsioonile, et rühmadevaheline töö ja suhtlus toimiksid.

"Õpilastel on siht silme ees ning nad on entusiastlikud ja motiveeritud, et sond kosmosesse viia. Rõõmu pakuvad omavaheline koostöö ja ootuselevus," ütles Laido Valdvee.

Ringis osaleb 15–20 õpilast, kes on jagunenud erinevate ülesannetega tiimidesse. Kohtuma hakatakse kord nädalas. Osavõtjad on VI–VIII klassi õpilased.