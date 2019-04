Vanalinna piirkonda jääval Tartu tänava lõigul on aegade jooksul proovitud nii tasulist kui tasuta parkimist, kuid kummalgi juhul pole probleemid tekkimata jäänud. Tasulise parkimise puhul kipuvad mujalt tulnud inimesed korra vastu eksima ja trahvi saama, paljud trahvid on vaidlustatud ning osa äripidajaid avaldanud muret, et nende ja linna maine kannatab. Mitu viimast aastat valitsenud tasuta parkimise puhul napib jällegi kohti. Tähendatakse, et suur osa neist on täidetud hommikust õhtuni asutuste endi töötajate autodega ning kunded, kes ukse lähedal kohta ei leia, võivad käega lüüa.