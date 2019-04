Kildu kooli 110. aastapäeva tähistatakse suures telgis 

Säilinud ning renoveeritud on ka vana armas koolimaja, kuid nüüd on see Kildu ratsakeskus-külalistemaja. Kooli sulgemine oli paratamatu, kuid ma arvan, et ajaloolise koolihoone säilimise eest, hoolimata ümbertegemisest, tuleb Priit Toobalile olla tänulik, sest vastasel juhul oleks see ainulaadne ja omapärase arhitektuuriga maja kindlasti kasutuseta jäänud.