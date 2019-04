Anu Raua uusim vaip saadab akadeemikuid viimsele teele

"Kui mõni akadeemik lahkub siit ilmast, siis on see vaip mõeldud ühte konkreetsesse paika teaduste akadeemias. Ruumi, kus ka on tumedad kaminad," rääkis Raud. "Kõik sai ära mõõdetud ja välja arvestatud, et vaip ei rikuks nende tumedust."

"Vaatasin küünlaid ja ristikesi ning sealt see idee tuli," selgitas Anu Raud. "Minu tahtmine oli see, et vaip tuleks tõsine, kuid et seal leiduks palju toone ja värve ning et liiga kurb ei oleks. Esialgu pidi vaip minema alguses Pärnu uue kunsti muuseumi näitusele "Reedene rituaal", aga läks teisiti."