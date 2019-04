Linnuteadja kogus sadakond suvist sulelist kaante vahele

"Linnud on eluslooduse silma- ja kõrvahakkavamaid tegelasi," ütleb autor raamatule saateks. "Oma mitmekesiselt värvika sulestiku, erilaadsete kulgemisviiside ja ühest küljest varjamatu, teisalt siiski saladuslikuks jääva käitumise poolest pakuvad nad suurt jälgimishuvi paljudele."

Linnulugusid ilmestavad Arne Aderi ning teiste kohalike loodusepildistajate Eestis jäädvustatud fotod. Veebruaris 87-aastaseks saanud Karkis valla aukodanik Olav Renno on bioloog, ornitoloog ja looduskaitsja kelle sulest on ilmunud sadu teadustrükiseid ja aimeartikleid, lisaks publitsistikat ajalehtedes ning paarkümmend raamatutõlget.

Kõvade kaantega raamatus "Lugusid Eesti lindudest. Kevad ja suvi" on 240 lehekülge, see ilmus Postimees Kirjastuse kaubamärgi all.