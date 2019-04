Poelettidele on ilmunud Aura tomati-, peedi- ja kõrvitsamaitseline püreesupp. Sakala toimetus proovis need ära ning hindas neid viiepallisüsteemis. Positiivne on see, et neid suppe on väga lihtne valmistada: neid tuleb pliidil kuumutada soovitud temperatuurini või mikrolaineahjus soojendada 800-vatise võimsuse juures kaks-kolm minutit.