Villu Kangur: teen vaid asju, mis mulle meeldivad

Terava sule, väga hea sõna­kasutuse ja erilise huumorimeele tõttu on Kangur ajakirjandusväljaannete hinnatud kaasautor ning kuigi tal akadeemilist haridust pole, on tema väljaütlemised targad ja nauditavad lugeda sotsiaalmeediaski.

Mul on imagomääratlusega alati raskusi olnud. Õnneks pole selle nimetus egotripp. Kõige lihtsam oleks ju väita, et tegelen sellega, mida sülg parasjagu suhu toob. Hiljaaegu meenutas mu tädi, et ma olla lapsena öelnud: «Tööle ma küll elus kusagile ega kunagi ei lähe. Loodan, et elatan end ära vaid oma peaga.» Mõistagi on mul nüüd seetõttu väga häbi, aga mida sa koolieelikust ikka tahad.