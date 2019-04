Laupäeval on kalasadam avatud Jõesuus ja Valmas

Varasematel aastatel on avatud kalasadamate päeval rahvast vastu võtnud ka Oiu sadam.

"Sel aastal ootab külastajaid esimest korda Valma sadam," ütles Oiu sadamakapten Anmar Pihlak. "Kui külalistel on võimalik käia erinevates sadamates, on see ka neile vaheldus."