Amet manitseb: kulupõlengud tapavad väikseid metsloomi ja linde

Keskkonnaministeeriumi nõunik Hanno Zingel selgitas keskkonnaameti pressiteate vahendusel, et suurimas ohus on väheliikuvad ja paiksed loomad.

«Jänesepojad, varakult pesitsemist alustavad maaspesitsevad linnud, näiteks kiivitaja pesad munadega, meie erinevad konnaliigid ning liblikate, mardikate ja teiste putukate arengujärgud,» loetles Zingel. Ta lisas, et seejuures on mardikaliikide hulgas palju selliseid, kel on tähtis roll biotõrjes.

Pressiteates märgiti, et suure tuleohu tõttu on tule tegemine looduses keelatud ja lubatud pole ka lõkkes jäätmeid põletada. Igal aastal on siiski juhtmeid, kus jäätmete põletamiseks tehtud lõke väljub kontrolli alt ning kahjutule kustutamiseks on vaja päästjate abi.