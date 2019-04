Meie küla eit kolis Viljandisse

Küsimusele, miks ta oma perega sooja maa jälle Eesti vastu vahetas, vastas Nahkur, et aasta ringi Hispaanias olles hakkab igav. «Meil konkreetselt ei olnud Hispaanias midagi teha. Seal ei ole midagi ehitada. Seal ei ole kultuuri,» rääkis ta.

Viljandi kasuks langes valik juhuslikult. «Umbes aasta tagasi, olles oma raamatuga tuuril, sattusin siia ning tundsin, et just Viljandi on õige koht.»