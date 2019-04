Päev hiljem tegi vabariigi president Kersti Kaljulaid külaskäigu Meelis Venno juhitavasse ettevõttesse Mangeni PM ning kirjutas Facebooki seinal kohtumisest Koksveres Eesti ettevõtjate ja töötajatega. President märkis, et ta peab neist väga lugu, sest paljuski just sellistel inimestel ja ettevõtetel püsib elu Eesti maapiirkondades ning Mangeni PM on suurepärane näide innovaatilisest põllumajandusettevõttest.