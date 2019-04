Vaba mõte. Aitäh, reptiilid ja teised!

Niisugune nali ringleb veebi­avarustes. Võib-olla olete seda mingis variatsioonis kohanud. Vahest olete jäänud pärast suutäit naermist mõttessegi: kuidas ikkagi on nii läinud, et ligi 60 aastat pärast Gagarini orbiidil käiku üritavad mõned tegelased lennukisse loodi kaasa võttes tõestada, et Maa ei ole ümmargune, ning nende usukaaslased räägivad taevasse projitseeritud võltskuust?