22-aastane Kõpu põllumees Timmo Soots sobiks oma ellusuhtumiselt Nike’i esindusnäoks. Selle rõivatootja maailmakuulus hüüdlause ütleb ju «Just do it» ehk «Lihtsalt tee seda», andes mõista, et mõnikord tuleb kätte võtta ja alustada esimesest sammust, selmet unustada end mõtlema. Üks kodumaine vanasõnagi õpetab: kes teeb, see jõuab.