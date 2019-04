Suure-Jaani kool ja gümnaasium peavad vaheaega ühe päeva kauem

Suure-Jaani kool ja gümnaasium esitasid aprilli alguses Põhja-Sakala vallavalitsusele taotluse teha ühe päeva võrra pikem kevadvaheaeg. Taotluses on selgitatud, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt võib kooli pidaja direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada erinevad koolivaheajad. Põhja-Sakala valla haridus­spetsialist Aires Põder andis kolmapäeval teada, et vallavalitsus on loa kinnitanud.