Olete endiselt segaduses? Peategi olema, sest kui kirjutada plaadi- ja kontserdiarvustust ansamblile Black Bread Gone Mad (vabas tõlkes Hulluks Läinud Must Leib), kelle paari nädala eest ilmutatud debüütalbumi «Ayibobo» avalugu on «Metsik latikas», siis polegi mingi kanoonilise sissejuhatusega midagi teha, sest selline sõnaühend ei allu ühelegi tavapärasele käsitlusele.