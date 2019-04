Perroonil peetaval peol asendab tervislikel põhjustel puuduvat Ivo Linnat teine legend

Popup Viljandi eestvedajana pidu korraldav Valter Vaha ütles, et korraldusmeeskond oli raske valiku ees: kas lükata kogu üritus edasi või leida kiirelt asendusesineja. "Et teine peaesineja Genka / Paul Oja koos bändiga on endiselt tulemas, samuti DJ Kozy ehk Kaarel Kose, otsustasime paljude fännide meeleheaks, et ei jäta üritust ära."