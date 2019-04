Ülikool otsib vilistlasperesid

Tartu ülikooli on ligi 400 tegutsemisaasta jooksul lõpetanud mitusada tuhat üliõpilast ning ülikoolis on õpitud perekondade ja põlvkondade kaupa. Et mõista ja avastada, kuivõrd põimunud on Eesti perekonnad ja ülikool, oodatakse vilistlasi panema juubeliaasta veebilehel kirja kõik oma pereliikmed, kes on lõpetanud Tartu ülikooli.