Tahad suveks sõstrapõõsaste vahele? Osta suvila!

Üks võimalus on osta lihtsalt kott mulda ja seda patsutamas käia ning hankida värsked köögiviljad lahkelt turutädilt. Kui aga on vaja, et oleks ikka päris oma, tuleb säästud üle vaadata või pangast läbi astuda ning endale maalapikesega suvilapõks soetada. Maakonnast leiab pakkumisi erineva paksusega rahakotile.

Portaali kv.ee andmeil on kõige odavama müügis oleva suvila hind 8800 eurot. Asub see Välgita külas, kus pisut alla 1200 ruutmeetri suurusel krundil seisab 12-ruutmeetrine aiamajake. Hooldatud aias on palju õunapuid ja marjapõõsaid, aga kui nende all olev vaba maa pahupidi keerata, saab sinna usutavasti veel õige mitu vagu vedada.

Hoones on ka väike puuküttega pliit, kus aiasaadused kohe kenasti purki panna saab. Kinnistul kaevu ei ole, kuid müüja kinnitusel pole selles piirkonnas veesooned sügaval ja raketega täidetud augukese saab lasta meistritel üsna soodsa hinna eest ehitada.

Välgita küla asub Viljandist 15 kilomeetri kaugusel ning suvilast 300 meetri kaugusel on ka ujumiskoht.

Suuremate ambitsioonidega hobiaednikul on võimalik ära osta kõrval olev kinnistu suurusega 1546 ruutmeetrit, millel seisab prussidest aiamaja.

Midagi pole teha, kuid järve lähedus kergitab hinda. Kuigi kõige kallim müügis olev suvila on transporditav moodulmaja, on tema puhul kõige tähtsam tõsiasi, et maha on ta padud Võrtsjärve serva.

Kinnistu kogupind on 43,2 ruutmeetrit ning asub see peaaegu 2500-ruutmeetrisel maalapil. Inglismaal toodetud konteinersuvilas on puhkamiseks vajalik mööbel ja masinad. Suvilas on köök, elutuba pääsuga avarale terrassile, kaks magamistuba, WC ja pesuruum.

Kütavad seda portatiivset ilu elekter ja gaasiga köetav kamin. Vesi tuleb omast kaevust hüdrofooriga, sooja vett väntab gaasiboiler. Suvel saab sauna- ja välipesuks vajaliku sooja vee päikesepatareisüsteemi abil.

Aiaga piiratud hoolitsetud krundil on veel saun, tööriistakuur ning lõkkekoht laua ja pinkidega.

Ahjaa, et mis on suvila hind? Üldiselt võiks ostuhuvilisel olla taskus umbes 50 000 eurot, aga kui oskate hästi kaubelda, saab ehk ka vähemaga hakkama. Me räägime ikkagi järvevaatest ja paadikohast sealses sadamas. Naabrivalve pealekauba. Müügihinnas sisaldub muide mööbel ja muu sisustus.