Märtsis suurenes metsa- ja maastikupõlengute arv  

17. aprillil kella 14.32 ajal tuli teade, et Viljandi vallas Aidu külas põleb kulu vana lauda külje all. Elanik püüdis põlengut kustutada, kuid ei tulnud sellega toime ja tulekahju levis ligi hektarile. Päästjad kustutasid põlengu kululuudade ja veejoaga.

"Lõket tehes tuleb ikka ja alati veenduda, et see ei ohusta kedagi: naabreid, pereliikmeid, loodust, loomi, kellegi kodu ja vara," tuletab päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe meelde. "Suurte kahjudega lõppevaks põlengust piisab suitsukonist, tikust või hooletusse jäetud lõkkest, seetõttu on oluline, et igaüks meist oleks lahtise tulega ümber käies ettevaatlik."