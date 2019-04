Jaan Sööt tuleb külla

Keskuses korraldatavad igakuised kontsertkohtumised annavad huvilistele võimaluse kohtuda mõne tuntud inimesega, kes on miskitpidi muusikaga seotud. Koos vestluspartner Piret Ausiga võtab külaline fookusesse oma senise elu ja loomingu. Selleks, et kohtumine ainult jutuveeretamisega ei piirduks, esitab külaline lugusid ja laule, mis teda elurännakutel saatnud on.