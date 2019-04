«Peaksite ise ka proovima,» soovitas Soots ajakirjanikule, kui too uuris, mis sundis teda oktoobris abipolitseinikuks õppima ja seejärel patrullis käima. «Tuleb end proovile panna ning see töö aitab kõigi turvalisust suurendada.»

Talvisel ajal, kui traktoristil on tegevust vähem, on Soots käinud patrullides üsna tihti. «Minu tööandja Kõpu PM on olnud selles osas väga vastutulelik,» lausus ta. Praegu, kui kevadtööd on täies hoos ning noor mees veedab ööpäevast peaaegu 15 tundi põllul, jääb paratamatult ka patrullimisaega vähemaks. «Eks ma tee nii palju, kui jõuan, aga mõnel ööl saan ikka kaasa lüüa.»