«Mul on autos pool laboratooriumi kaasas ja nii otsustasin huvi pärast mõõta selle lume sulavee elektrijuhtivust,» lausus ta. «Magedal veel on elektrijuhtivus 300–400 mikrosiimensit sentimeetri kohta, soolasel veel, mis juhib elektrit paremini, on näit suurem. Nende mustade lumehunnikute sulavee elektrijuhtivus oli 1201 mikrosiimensit sentimeetri kohta.»