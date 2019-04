«Need kolm süüdistatavat ei pannud kuritegusid toime grupis nelja peamise süüdistatavaga, vaid eraldi. Et nende roll kuritegudes oli selgelt väiksem, nad kahetsesid oma tegusid ja on nõus kuritegudega saadud raha riigile loovutama, on prokuratuuri hinnangul põhjendatud nende süüdistusi arutada kokkuleppemenetluses,» selgitas Hõrak.