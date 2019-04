Valesti pargitud auto viidi ristmikult puksiiriga ära

Viljandi patrullitalituse juht Alar Sadam ütles, et üldiselt proovitakse valesti parkija esmalt telefoni teel kätte saada, et ta oma sõiduki kuhugi mujale viiks.

"Sekkume siis, kui valesti parkimise tagajärel on tekitatud liiklusohtlik olukord või on ristmik kinni pargitud, nii et vaateväli on mõne sõidukiga blokeeritud.“