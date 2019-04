IT-ettevõtete liit tunnustas Arno Kütti aasta tegija tiitliga

Liidu presidendi Ivo Suursoo sõnutsi on Arno Kütt tööandja, kes on tekitanud Eesti-sisese töörände. Suursoo lisas, et samas ei tegutse Kütt mitte ainult oma äri eesmärkidest lähtudes, vaid vaatab kogu majanduskeskkonda laiemalt.

"Visionääri ja praktikuna on ta ühendanud edukalt mitu sektorit, ta arendab nii tehnoloogiat kui tööstust," lausus Suursoo ning tõi välja ka selle, et ettenägeliku inimesena on Kütt asunud järelkasvuga tegelema. "Selleks, et tulevased töötajad kõige uuema kõrgtehnoloogiaga midagi peale oskaks hakata, rahastab tema ettevõte robootikatarkvara arenduse õppekava. Kus Arno probleemi leiab, seal sellele ka tipptasemel lahenduse leiab."

Auhinna vastu võtnud Arno Kütt leidis, et tiitel on tunnustuseks Cleveronis tehtavale. "Meie eesmärk on kinkida inimestele aega, luues tooteid, mis elu lihtsamaks ja mugavamaks teevad. Tõesti, info- ja kommunikatsioonitehnoloogial on meie tootearenduses suur roll. Tehnoloogiast ongi tegelikult saanud meie elu lahutamatu osa, ilma et me ise seda sageli märkaks. Seetõttu on oluline seda valdkonda ka pidevalt arendada."

Küti sõnul on üritatud seda teha nii tootearenduses kui ka laiemalt, kas või näiteks sügisel alustava Cleveroni akadeemiaga. "Mida rohkem nutikaid noori me kaasata saame, seda rohkem on võimalik leida ka nutikaid lahendusi, mis meie kõigi elu lihtsamaks teevad."

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni aastaauhindade saajad FOTO: Joanna Jõhvikas

Auhindande jagamisel nimetati aasta teo vääriliseks Eesti rahvusvahelise maja avamine, erasektori aasta teoks valiti uudne e-teenus Sille ning eraldi tunnustuse sai Anne Sullingu idee luua rakendusuuringute keskus.