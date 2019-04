Viljandi HC läheb poolfinaali eest heitlema

Põlva Coop lõpetas põhiturniiri neljandana, neli punkti eespool Viljandi HC-st ning alistas viljandlased kahel korral: võõrsil 26:24 ja kodus 30:27. A-vaheturniiril ei saanud põlvalased punktigi ning neil on praegu seitsmemänguline kaotuste jada. Mullune pronksivõitja Viljandi HC kindlustas koha veerandfinaalis B-vaheturniiril, kus sai neli võitu ja kaks kaotust.

"Kahjuks on meil koosseisuga probleeme," tunnistas Viljandi peatreener Marko Koks käsipalliliidu kodulehe vahendusel. "Kristjan Kooviti puudumine jätab just kaitsesse suure augu ning lappimist ei aita Mark Lõpu sõrmevigastus ja tema venna Mihkli puudumine koolitegevuse tõttu. Peame valmismõeldud taktikat ümber mängima ja eks näis, kuidas see õnnestub."