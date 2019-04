Sõnastame oma rändepoliitika sihid ehk Mägra maja

Olin sel ajal keskkooliõpilane. Luuletuse sõnum jõudis mulle kohale. Tundus, et jõudis kohale tervele Eestile. Reaktsioone oli muidugi erinevaid: kes tahtis luuletust lugeda, kes soovis selle lugemist takistada.

Milline oleks Eesti ühiskonna reageering, kui keegi kirjutaks analoogse luuletuse tänapäeval? Näiteks Hiiumaale pagendatud Euroopa naaritsast. Või Sosnovski karuputkest, mille leviku vastane võitlus ikka kestab.

Küllap leiaks ka see luuletus üldist arusaamist, aga tõenäoliselt oleks ühiskonna avalik reaktsioon märksa värvikam kui Helvi Jürissoni luuletusele. Tõenäoliselt leiaks sellest sõnu vähesest tolerantsusest ekstremismi ja natsismini. Leiduks ka heakskiitvalt, see tähendab mõistvalt noogutajaid.

Mis on aga mägral, kährikutel, naaritsal ja karuputkel tegemist rändega?

HOOLIMATA SELLEST, et inimestest eespool otseselt juttu polnud, on tegemist rändega. Täpsemalt rände tulemustega. Seos inimestegagi on olemas: Ameerika naarits ja Sosnovski karuputk on ikka inimeste parimate kavatsuste toel Eestisse jõudnud.

Ränne ehk elukohavahetus on nähtus, mis on eksisteerinud aegade algusest kõikjal meie ümber ja inimene pole selles protsessis erand. Rändel on palju vorme ja selle peamiseks – siiski mitte ainukeseks – põhjuseks on soov leida parem elukoht. Pole mingit põhjust arvata, et ränne maailmast kaoks.

Ränne on inimühiskonna normaalse arengu osa, aga ei saa unustada, et selle normaalse osa juurde kuulub ka protsess, mida nimetatakse rände reguleerimiseks. Uskumatuna tundub võimalus, et rändeprotsesse edaspidi ei reguleeritaks. Kuidas, mis ulatuses ja millisel eesmärgil reguleerida – need on tõsised küsimused.

Ma ei võta arutada, kas suur Hiina müür täitis rände reguleerijana oma ülesande või kas tara USA ja Mehhiko piiril on hea mõte. Olgu need vaid viiteks sellele, milliseid võtteid on kasutatud ja kasutatakse rände reguleerimisel.

Kui rääkida reeglite kehtestamisest, siis oluline on kokku leppida, mida nendega saavutada tahetakse ja millised on nende kehtestamise kriteeriumid.

RÄNNE ON EESTIS – ja mitte ainult – murena arutuse all olnud juba pikemat aega ja sellest on räägitud paljudest aspektidest lähtudes. Tervikut ehk rände strateegiat, milles oleksid sõnastatud probleemid, eesmärgid ning tegevused eesmärkide saavutamiseks, minu teada Eestis ei ole. Aga peaks olema, sest lisaks üksikute detailide selgusele on tähtis, et need detailid ka tervikuna loogilise pildi moodustaksid.